Титов предложил Минприроды урегулировать методики расчета опасных выбросов в атмосферу

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо главе Минприроды РФ Александру Козлову с предложением урегулировать ситуацию с методиками расчета величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Большинство применяемых сегодня методик разрабатывались в период с 1985 по 2016 год, когда требований об их утверждении федеральным органом исполнительной власти не существовало. Сейчас при определении величин таких выбросов хозяйствующие субъекты обязаны использовать только те методики, которые включены в перечень, формируемый Минприроды России. Однако поскольку перечень до сих пор не сформирован, сложилась крайне неблагоприятная ситуация, при которой большинство отраслей остались без легитимных методик расчета выбросов", - отметил Титов в своем письме, выдержку из которого приводит пресс-служба.

По его данным, перечень формируется на основании предоставленных Росприроднадзором и Ростехнадзором сведений. В 2019 году Минприроды само рекомендовало к применению 144 методики, разрабатываемые АО "НИИ Атмосфера". Однако после того, как в июле 2020 года Росприроднадзор направил в адрес Минприроды список из 163 методик, министерство согласилось принять только 15 из них. Сам перечень, как отметил бизнес-омбудсмен, до сих пор не сформирован и не утвержден каким-либо нормативно-правовым актом. Вместе с тем, по словам Титова, "сотни предприятий оказались в парадоксальной ситуации, когда непонятно, какой методике следовать, а Росприроднадзор готов накладывать административные штрафы за нарушения".

В связи с этим уполномоченный попросил министра скорректировать избыточные требования Росприроднадзора, а также включить в перечень апробированные на практике методики, рекомендованные АО "НИИ Атмосфера".