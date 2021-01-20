Минэнерго рекомендовало нефтяникам повысить запасы бензина до уровня 1,8 млн тонн к маю

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минэнерго РФ подготовило и направило нефтяным компаниям рекомендацию увеличить запасы автомобильного бензина до 1,8 млн тонн к маю 2021 года за счет повышения загрузки НПЗ, говорится в сообщении министерства.

"Для сохранения стабильной ситуации с топливообеспечением субъектов Российской Федерации в период ремонтов технологического оборудования на НПЗ и высокого спроса на моторное топливо в весенний период 2021 года Минэнерго России подготовило и направило в адрес нефтяных компаний рекомендации по наращиванию объема запасов автомобильного бензина до уровня 1,8 млн тонн к маю 2021 года за счет увеличения загрузки НПЗ", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 17 января запасы автомобильного бензина компаний находятся на уровне 1,2 млн тонн.

В Минэнерго добавили, что текущий уровень отгрузок автомобильного бензина на внутренний рынок в январе 2021 года на 100 тыс. тонн ниже уровня 2020 года. В целом, он ожидается на уровне 2,62 млн т. Более низкие отгрузки объясняются плавным, а не резким, восстановлении спроса на моторные топлива на фоне ослабления коронавирусных ограничений.

"Также отмечаем, что рост цен на АИ-92 на АЗС с начала 2021 сохраняется в пределах инфляции. При этом в 2020 году рост цен на АИ-92 был ниже инфляции более чем в 2 раза и составил 2,2% (при инфляции 4,9% по данным Росстата)", - подчеркнули в Минэнерго.