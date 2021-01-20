Производители молока в РФ призвали коллег начать подготовку к маркировке как можно скорее

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Представители молочной отрасли, уже подключившиеся к процессу маркировки, призвали коллег закладывать несколько месяцев на подготовку к вхождению в этот проект - по их словам, опыт показывает, что для этого требуется не менее четырех месяцев. Об этом они рассказали в ходе совещания по маркировке молочной продукции, которую провел в среду Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором маркировки.

В России 20 января началась добровольная маркировка молочной продукции. С 1 июня 2021 года станет обязательной маркировка сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции с меньшим сроком годности. До введения обязательной маркировки ЦРПТ будет выдавать производителям коды Data Matrix бесплатно, это призвано стимулировать заблаговременную подготовку участников рынка.

"Мы уверены, что меньше чем за четыре месяца такой проект не поднять, если у вас среднего размера производство и не одна линия. Поэтому хотел бы всех призвать как можно быстрее начинать сейчас искать интегратора (поставщика оборудования для маркировки - прим. ТАСС), заключать договоры, выбирать оборудование, определяться со способом нанесения - типографским или самостоятельно - для того, чтобы успеть к 1 июня", - сказал директор IT компании "Валио" Евгений Калинин.

Он добавил, что его компания заранее приступила к подготовке к началу добровольной маркировки и за последние три месяца нанесла на продукцию 992 тысячи кодов Data Matrix, в несколько раз больше кодов уже заказаны в типографии.

"Нужно максимально быстро начинать с проектом. Не надо забывать про одну вещь: поставщики оборудования, например, принтеров [для нанесения маркировки], становятся "перегретыми" после того, как все начинают у них заказывать", - сказал, в свою очередь, директор по производству и техническому обслуживанию компании "Хохланд Руссланд" Павел Кузьмин.

Сыроваров поддержал и Константин Мальчиков, представитель производителя мороженого компании "Гроспирон". Причем для мороженщиков он назвал тот же минимальный срок подготовки - четыре месяца. "Включайтесь в работу, потому что реальное время с даты первого эксперимента до серийной работы оборудования - это минимум четыре месяца. Мы в сентябре начали эксперимент на одной из линий, и только сегодня или завтра мы пробуем запустить линию серийно, чтобы она отработала как минимум одну смену, 11 часов", - сказал он.

Интегратор и типография из своего региона

Мальчиков также обратил внимание на еще один нюанс: по его словам, необходимо выбирать компанию-интегратора из своего региона, чтобы коммуникация проходила быстрее.

"Наша настоятельная рекомендация: пытайтесь интегратора найти из своего региона, потому что взаимодействие с интегратором крайне плотное. Если он будет находиться в другом регионе, не дай бог - в другом конце страны, то вы потеряете в эффективности очень серьезно", - предупредил он.

В свою очередь, представитель екатеринбургского "Хладокомбината № 3" Игорь Мещеряков, реагируя на выступления коллег, говоривших о попытках самостоятельно наносить коды маркировки без помощи типографии, отметил: на его предприятии практика показывает, что достичь типографского качества своими усилиями не удается. "Предпочтительным способом нанесения, конечно, является типографский способ. Результат показал, что если использовать свои принтеры, свое оборудование, от 1% до 3,5% продукция не считывается. То есть 97-99% считываются, но есть определенный процент брака. Типографский способ, мы считаем, покажет 100-процентный результат", - сказал он.

Глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпроморга РФ Екатерина Приезжева отметила, что все больше типографий вовлекаются в проект.

"Сначала в проекте маркировки активно участвовал десяток типографий, потом чуть больше, сейчас эта ситуация меняется - она динамическая, она не статическая. Когда вышло постановление правительства и появилась определенность, что это не какая-то идея-фикс, а реальный государственный проект, ситуация с типографиями меняется", - сказала представитель Минпромторга.

Приезжева также обратилась к ЦРПТ с просьбой внести изменения в перечень участников проекта на сайте организации. "Мы посмотрели, как опубликованы списки типографий: я предлагаю скомпоновать их по регионам. Участники проекта говорили, что хотелось бы искать и интеграторов, и типографии из своего региона, поэтому подумайте, как можно их либо скомпоновать по регионам, либо дать возможность такой выборки - чтобы можно было вывести регион, и сразу вываливался список тех типографий, которые уже в проекте из конкретного региона. Мне кажется, это было бы удобно производителям молочной продукции", - предложила она.