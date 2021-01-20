Spiegel: Европарламент хочет потребовать от ЕС остановки "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Европарламент хочет потребовать остановки строительства "Северного потока - 2" в связи с задержанием Алексея Навального. Об этом сообщил в среду на своем сайте журнал Der Spiegel со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект заявления.

Также евродепутаты намерены потребовать введения санкций "против персон, ответственных за его задержание". Речь может идти и о заморозке их активов и ограничении передвижения по ЕС, говорится в статье Der Spiegel. Ожидается, что документ может быть согласован уже в четверг. Направить его предполагается в институты Европейского союза.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

В Германии неоднократно сообщали, что считают "Северный поток - 2" чисто экономическим проектом. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Американские экстерриториальные санкции в ФРГ не поддерживают.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей на 30 суток, до 15 февраля.