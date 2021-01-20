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Чубайс сообщил, что уйдет со всех постов в РСПП

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития отметил, что больше не занимается бизнесом
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс намерен покинуть свои посты в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). О своих планах уйти со всех должностей в РСПП Чубайс сообщил ТАСС в среду, отметив, что больше не занимается бизнесом.

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"Планирую уйти со всех постов в РСПП", - сказал он.

Согласно информации на сайте Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", Чубайс входит в состав правления РСПП и в бюро правления объединения.

С 2008 года Анатолий Чубайс возглавлял нанотехнологическую компанию "Роснано". В начале декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

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РоссияЧубайс, Анатолий Борисович
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