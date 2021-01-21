Кабмин обсудит оптимизацию госзакупок и субсидирование билетов на Дальний Восток

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, на котором в том числе обсудит оптимизацию госзакупок. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Так, будет рассматриваться законопроект, которым предполагается упростить порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), устранить дублирование и избыточное регулирование, исключить злоупотребление правом на обжалование закупок. Документ поможет определять поставщиков с опытом участия в государственных и муниципальных закупках и исключать недобросовестные организации, фирмы-однодневки. Решения направлены на "совершенствование закупок в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства и защиты соответствующей информации", отмечают в кабмине.

На заседании планируют также обсудить выделение средств Росавиации на субсидирование в 2021 году авиаперевозок с Дальнего Востока. "Реализация проекта распоряжения позволит обеспечить доступность воздушных перевозок на Дальний Восток и в обратном направлении для граждан, проживающих в ДФО", - указывают в правительстве.

Будет также рассматриваться распределение трансфертов регионам на компенсации производителям муки и предприятиям хлебопекарной промышленности. Как поясняют в кабинете министров, решение позволит стабилизировать цены на продовольственные товары.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин указал кабмину на проблему роста цен на базовые продукты питания. Он в том числе называл недопустимым значительный рост цен на такие товары, как макароны, сахар и муку. Глава государства тогда потребовал оперативно принять меры, чтобы решить эту проблему.

Поддержка спорта и появление муниципальных округов

Правительство также обсудит изменения, которые необходимо внести в законодательство в связи с переносом чемпионата Европы по футболу 2020 года на 2021 год из-за пандемии. Один из законопроектов предполагает изменение периода проведения чемпионата, уточняет положения, касающиеся утверждения протокольного маршрута Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также особенностей использования радиочастотного спектра в период подготовки и проведения мероприятия.

Другой документ предусматривает изменение периода предоставления льгот по отдельным налогам и страховым взносам УЕФА, его дочерним организациям и контрагентам, Российскому футбольному союзу в связи с подготовкой и проведением в РФ мероприятий чемпионата.

Также будет обсуждаться распределение регионам субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Как уточняют в кабинете министров, предлагается выделить средства для создания 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в 78 субъектах РФ.

Помимо этого правительство рассмотрит изменения в законодательство, которые требуются из-за появления в России с 2019 года нового вида муниципального образования - муниципального округа.

На заседании также планируется обсудить изменения в федеральный закон "О беженцах" в части уточнения порядка обязательного медицинского освидетельствования. Законопроектом предлагается наделить Минздрав России полномочиями по установлению объема и порядка прохождения беженцами медицинского освидетельствования, а также уточнить полномочия Минздрава и Роспотребнадзора в этой сфере.

Бюджетный мониторинг и вопросы строительства

Кроме того, правительство рассмотрит законопроект, разработанный с целью закрепления в Бюджетном кодексе РФ новых положений об осуществлении казначейского сопровождения, применении казначейского обеспечения обязательств и осуществлении бюджетного мониторинга. "Законопроектом устанавливаются правовые основания для применения механизма казначейского сопровождения, который функционирует с 2016 года в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период", - поясняют в кабмине.

На заседании будут обсуждаться и поправки в Гражданский кодекс РФ. Так, в него предлагается внести изменение, согласно которому размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак может быть снижен судом. Однако компенсация не может быть ниже стоимости соответствующих товаров или суммы, которая обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

На повестку дня также вынесен законопроект, направленный на синхронизацию проектирования и строительства капитальных объектов с подключением их к сетям инженерно-технического обеспечения. Помимо этого будет обсуждаться документ, который должен усовершенствовать структуру органов, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор, а также помочь в развитии системы обеспечения пожарной безопасности на социально значимых объектах.

Кабмин также рассмотрит законопроект, которым предлагается обязать органы государственной власти и местного самоуправления, а также госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос" не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию направлять в Росреестр заявление о государственном кадастровом учете такого объекта и регистрации на него права собственности застройщика.

Еще один документ предполагает, что Росавтодор, Росжелдор и Минэнерго России будут наделены полномочиями по согласованию проекта планировки территории, предусматривающего строительство или реконструкцию подведомственного им линейного объекта федерального, регионального или местного значения.