Байден постановил отменить строительство нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден подписал в среду указ о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Такой шаг предпринят несмотря на то, что Оттава поддерживала проект. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во вторник, что рассчитывает на учет мнения своей страны по вопросу прокладки магистрали.

На церемонии подписания ряда исполнительных указов в Белом доме Байден упомянул лишь три: о возвращении к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату, об обязательном ношении масок в государственных учреждениях, а также о мерах по улучшению ситуации с бедностью. "Это только исполнительные указы, они важны, но требуют законодательного оформления", - отметил президент США.

В ноябре 2016 года экс-президент США Барак Обама объявил о решении отказаться от проекта, заявив, что тот "не отвечает интересам национальной безопасности США", но уже в январе 2017 года глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, отменяющий решение предыдущей американской администрации.