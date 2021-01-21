Эксперты сообщили о снижении спроса на продление возврата микрозаймов у россиян

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Доля микрозаймов, по которым была запрошена услуга продления срока возврата, в общем объеме займов в 2020 году составила около 5% против 7,5% годом ранее, следует из исследования компании IDF Eurasia (бренд Moneyman), имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Что касается среднего показателя аналогичной доли займов за весь 2020 год, то она находилась на отметке 5%, за весь 2019 год - на уровне примерно 7,5%", - говорится в материале.

В период с 1 по 20 января 2021 года доля таких займов составила 3,5% против 9% в том же периоде прошлого года. Также снизились средняя сумма, запрошенная на пролонгацию, и средняя длительность периода, на который откладывали займ. В январе 2020 года сумма составляла 9 300 рублей против 8 500 рублей в январе 2021 года (снижение на 8,5%). Средний срок снился с 27 до 23 дней.

"Участники рынка микрофинансирования в стремлении поддерживать качество портфеля продолжают придерживаться ранее пересмотренной в сторону ужесточения кредитной политики. Кредиторы пока что по-прежнему сосредоточены на постоянных клиентах, к новым заемщикам предъявляются высокие требования", - комментирует генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

Бизнес МФО во время пандемии

Также режим самоизоляции достаточно серьезно повлиял на стратегию бизнеса микрофинансовых организаций (МФО), считает гендиректор Национальной службы взыскания Роман Волосников.

"Практически все МФО одномоментно ужесточили требования к заемщикам, опасаясь массовых дефолтов. При этом часть заемщиков самостоятельно отказались от ссуд до лучших времен. Как правило, это сделали те клиенты, которые планировали какие-либо покупки, ремонт. В свою очередь те, кто оказался в трудной финансовой ситуации, наоборот пытались оформить займы, однако получали отказ. Рынок по факту столкнулся с тем, что те кому готовы одобрить кредит, их не берут, а тем кто хочет, не выдают", - считает он.

В ходе исследования компания проанализировала спрос клиентов МФО на услугу продления выданных им микрозаймов за 1-20 января 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.