Опрос: около половины россиян готовы расплачиваться цифровым рублем

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Около половины россиян готовы использовать цифровой рубль как платежное средство и лишь 15% опрошенных не доверяют цифровой валюте. Об этом свидетельствуют данные опроса банка "Открытие", который имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно опросу банка, большинство россиян - 53% - относятся к идее Банка России сделать цифровой рубль новым платежным средством нейтрально. При этом 47% готовы пользоваться им наравне с другими способами оплаты товаров и услуг. Больше всего сторонников такой позиции в Северо-Западном округе (55%), меньше всего в Петербурге (41%), на Дальнем Востоке и в Южном федеральном округе (по 42%).

При этом 15% респондентов не хотят использовать цифровой рубль. Главными причинами, по которым они не готовы платить цифровым рублем, люди называют высокую вероятность мошенничества, непонимание, как использовать такой способ оплаты, а также личное недоверие к цифровой валюте, следует из результатов опроса.

Лучше всего осведомлены о цифровом рубле жители Санкт-Петербурга (48%) и Южного федерального округа (45%). В Москве о понимании того, что такое цифровой рубль, заявили 38% респондентов. Самый низкий уровень осведомленности о новом платежном средстве у жителей Северо-Кавказского федерального округа, там ничего не знают о цифровом рубле 67% опрошенных, и Приволжского федерального округа, где 66% респондентов признались в отсутствии знаний о новой цифровой валюте.

Вместе с тем 57% опрошенных россиян считают, что цифровая валюта в будущем вытеснит обычные деньги. При этом 12% из них уверены в том, что это произойдет уже через два-три года, а 45% респондентов - через 10-15 лет. Каждый пятый россиянин (22%) уверен, что цифровой рубль не заменит обычные деньги никогда.

Отношение к криптовалюте

При этом 7% заявили, что уже имеют опыт покупки и продажи криптовалюты. Среди лидеров по этому вопросу оказались Дальний Восток (17%) и Северный Кавказ (15%). Тогда как на Урале опыт сделок с "криптой" имеют лишь 2%. Еще 63% россиян (и такая же доля москвичей) хотят попробовать купить какие-нибудь криптовалюты, поскольку они постоянно растут в цене, следует из результата опроса. И лишь 14% не хотят иметь дело с криптовалютами никогда.

Опрос проводился 14-19 января методом онлайн-интервью. Была опрошена тысяча мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тыс. человек). Статистическая погрешность опроса составляет плюс - минус 3%.