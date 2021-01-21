"Известия": предприятия малого и среднего бизнеса потеряли в 2020 году 2,8 трлн рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Потери предприятий малого и среднего бизнеса в 2020 году составили 2,8 трлн рублей. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

Согласно результатам исследования, сильнее всего пострадала оптовая торговля, оборот упал с 6,7 до 5 трлн рублей. Как сообщает издание, наибольшее падение оборота малых предприятий было зафиксировано в третьем квартале 2020 года. Наиболее пострадавшей в данный период стала туристическая отрасль, где выручка предприятий снизилась на 70%.

Уточняется, что при базовом сценарии НРА в 2021 году оборот малых предприятий может вырасти на 1,3 трлн рублей, при стрессовом - сократиться на 1 трлн.

В Минэкономразвития "Известиям" сообщили, что число работников предприятий малого и среднего бизнеса в 2020 году выросло на 170 тыс. по сравнению с 2019 годом.

По данным исследования НРА, более 290 млрд рублей было получено малыми и средними предприятиями в качестве финансовой поддержки от государства в связи с пандемией. С января по октябрь предыдущего года число получивших займы предприятий увеличилось на 80% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В то же время средний размер ссуды снизился с 7,29 млн до 3,98 млн рублей. Уточняется, что число оформляемых такими предприятиями кредитов росло по мере прекращения господдержки.

В банке России изданию сообщили, что за 10 месяцев 2020 года задолженность предприятий малого и среднего бизнеса по кредитам составила 5,54 трлн рублей, что на 17% выше по сравнению с 2019 годом.

Меры поддержки бизнеса

В России малый и средний бизнес из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей получил ранее несколько видов господдержки. В частности, в период пандемии была введена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Также малые и средние предприятия в заявительном порядке смогли получить субсидии за апрель и май - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня до 1 ноября действовала кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях со льготной ставкой 2% годовых. В ноябре правительство продлило отсрочки по налогам и страховым взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей до конца 2020 года по поручению президента РФ.