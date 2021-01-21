Опрос: большинство российских вкладчиков выбирают банк по репутации

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Три четверти российских вкладчиков из разных возрастных групп выбирают банк по репутации и надежности. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса РГС Банка и НАФИ (есть в распоряжении ТАСС).

"На вопрос об основных неценовых параметрах при выборе банка (помимо ставки по продукту) опрошенные (75%) чаще всего ориентируются на репутацию и показатели надежности кредитной организации. Репутация банка при этом является главным критерием выбора во всех возрастных группах", - следует из результатов опроса.

При этом 62% вкладчиков в качестве важного для себя критерия отмечают прозрачные, понятные условия продуктовой линейки, 55% - качество и удобство обслуживания, а половина респондентов (50%) делают акцент на наличии широкой сети отделений и банкоматов.

48% опрошенных вкладчиков при выборе финансовой организации учитывают свой предыдущий опыт обращения в тот или иной банк, каждый пятый прислушивается к рекомендациям друзей и знакомых, а 17% просматривают отзывы в Интернете. Для 16% респондентов важно, чтобы в банке в режиме "одного окна" можно было оформить широкий спектр не только банковских, но и других (инвестиционных, страховых или сервисных) продуктов, а 10% отдают предпочтение банкам, которые проводят выгодные акции или дарят подарки.

Оценивая удобство и качество обслуживания, большинство респондентов указали удобный Интернет - или мобильный банк как основной критерий, на который они обращают внимание. Такой ответ дали 76% и 75% соответственно.

По мнению 56% банковских вкладчиков показателем качественного обслуживания являются приветливость и компетентность сотрудников банка, а для 52% - это отсутствие очередей в отделении. 48% хотели бы иметь возможность решать вопросы, связанные с финансовыми продуктами, по телефону, а 24% - заказать курьерскую доставку банковских карт и документов.

Количественное исследование было проведено посредством онлайн-опроса по потребительской панели. География исследования - Россия, регионы присутствия РГС Банка 100+ (совокупность городов с населением более 100 тыс. человек). Объем выборки - 1201 человек в возрасте от 21 года.