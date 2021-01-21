Торги в Токио открылись ростом на фоне инаугурации Байдена

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в четверг выросли почти на 1% на фоне состоявшейся инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.

Как свидетельствуют данные торгов, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) поднялся на 0,85% по сравнению с уровнем 20 января - до отметки 28 765,67 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, вырос на 0,87% - до 1 865,72 пункта.

Рост на бирже в Токио обусловлен аналогичными тенденциями на торговых площадках США, а также оптимизмом инвесторов в связи с инаугурацией президента США Джозефа Байдена.

На открытии Токийской фондовой биржи японская валюта укрепилась примерно на 0,2% по сравнению с уровнем среды. Сейчас один доллар оценивается в 103,53-103,55 иены.