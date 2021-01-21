Торги на биржах материкового Китая открылись ростом основных индексов

ШАНХАЙ, 21 января. /ТАСС/. Торги на Шанхайской фондовой бирже на фоне инаугурации нового президента США Джозефа Байдена открылись в четверг ростом котировок. Ключевой индекс данной площадки поднялся на 0,22%, до отметки 3590,92, свидетельствуют данные с ее официального сайта.

Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний ("голубые фишки") на старте торгов вырос на 0,24% - до значения 5815,68. Индекс CSI300 вырос на 0,46% - до значения 5502,41.

В плюсе открылись торги и на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 0,19%, до отметки 15251,67.

Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением котировок после вступления в должность президента США Джозефа Байдена. Индекс Hang Seng понизился на 0,07% - до значения 29 941, свидетельствуют данные этой площадки. Однако по состоянию на 04:39 мск котировки растут на 0,22% - до 30 028.

Позитивную динамику в день инаугурации Байдена продемонстрировали в среду и биржевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась 20 января на ступенях Капитолия. Он вступил в должность незадолго до полудня по местному времени (20:00 мск).