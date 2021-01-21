Торги в Гонконге проходят разнонаправленно после инаугурации Байдена

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 января. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись незначительным понижением котировок после вступления в должность президента США Джозефа Байдена. Индекс Hang Seng сократился на 10 пунктов (0,04%) - до значения 29 951, свидетельствуют данные этой площадки.

Однако единой тенденции на рынке не сложилось. Биржевой индикатор демонстрирует слабые разнонаправленные колебания вокруг нулевой черты.

В положительной зоне торгуются акции большинства банков, таких как HSBC. Высокотехнологичные и нефтяные компании показывают смешанную динамику.

На 3,76% подорожали акции крупнейшего в КНР производителя компьютеров - Lenovo Group, до 9,39 гонконгского доллара за бумагу. На 3,46% улучшила позиции китайская золотодобывающая корпорация Zijin Mining на фоне роста цен на драгметалл. На 3,34% подешевели активы производителя телекоммуникационного оборудования ZTE.

В целом, по мнению экспертов, инаугурация 46-го президента США не оказала особого влияния на состояние котировок, поскольку это было ожидаемым для рынков событием и не принесло неожиданностей. В то же время многие инвесторы испытывают оптимизм по поводу перспектив улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином при Байдене.