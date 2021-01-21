Бизнес в России одобрил введение "регуляторной гильотины" для системы лицензирования

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Регуляторная гильотина" в РФ должна быть распространена на систему лицензирования, некоторые требования которой являются избыточными для бизнеса, а сам процесс получения разрешений необходимо максимально цифровизировать. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители деловых объединений, предприниматели и эксперты.

Ранее в январе вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко предложил президенту Владимиру Путину распространить принципы "регуляторной гильотины" на существующую в стране систему выдачи лицензий и разрешений для бизнеса. По его словам, сейчас существует 54 лицензируемых вида деятельности и еще около 500 видов требуют получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и других подобных документов. Григоренко отмечал, что "в настоящий момент порядок и требования к получению этих разрешений достаточно разные, где-то даже архаичные".

Цифровизация процесса

Лицензия - это разрешение на ведение той или другой хозяйственной деятельности, пояснил ТАСС первый вице-президент бизнес-объединения "Опора России" Владислав Корочкин. Он отметил, что необходимость и обоснованность различного типа лицензирования периодически ставились под сомнение, и сейчас "настало время вернуться к осмыслению того, что было сделано, чтобы отсечь все ненужное, что накоплено".

"Когда я задавал вопрос разным людям, зачем нужно лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в кафе и ресторанах, никто ответить толком на это не мог. <…> Я думаю, что и в других видах лицензирования также можно убрать все лишнее, некоторые виды лицензирования, возможно, убрать полностью, для того, чтобы не грузить ни предпринимателя, ни госорганы и обеспечить соблюдение обеспечения охраны общественно-значимых ценностей какими-то другими способами и, в частности, с помощью цифровых технологий", - сказал Корочкин.

Советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко согласился, что "много лицензионных требований для бизнеса все еще существует". Он предложил правительству, "во-первых, посмотреть, нужны ли все существующие виды лицензирования, а, во-вторых, уменьшить количество лицензионных требований".

Идея распространить принципы "регуляторной гильотины" на системы выдачи лицензий и разрешений очень ожидаема бизнесом, сказал ТАСС руководитель Московского регионального отделения Партии роста, председатель правления транспортно-логистического холдинга "Совфрахт" Дмитрий Пурим. "Даже для Москвы, где система выдачи такого рода разрешений отработана, все равно эта проблема актуальна. Разрешение на занятие бизнесом, если вид деятельности не связан со здоровьем граждан, должен носить заявительный характер, причем необходимо полностью исключить контакты с чиновниками - максимально нужно использовать возможности многофункциональных центров и сайта госуслуг", - привела его слова ТАСС пресс-служба партии.

Собственник торговой марки "Млесна" Сергей Демин сообщил агентству, что "штрафы за работу без лицензии немалые, более того, все чаще возникают случаи конфискации имущества, оборудования и материалов на предприятиях-нарушителях". "Итог - приостановка деятельности. И все предприниматели прекрасно оценивают, какие убытки они получат в итоге. Поэтому, я уверен, что если процесс получения лицензий упростить и ускорить, перевести, преимущественно, в цифровой формат, бизнесу не придется рисковать и работать "в серую", нанимать посредников для этой процедуры - терять время и деньги", - отметил он. Демин, в частности, предложил проводить аттестацию помещений и в дистанционном формате, анализируя документы и фотоотчеты.

"Кроме того, предпринимателей часто не устраивают сроки лицензирования: где-то документы оформляются 30 дней, а где-то до 110 дней. В течение этого периода деятельность не ведется, а значит, компания теряет прибыль. Первостепенно в рамках "регуляторной гильотины" следует проработать вопрос о сокращении сроков получения лицензий", - убежден собеседник агентства.

Трудности при лицензировании

Предприниматели, которые получают лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность сталкиваются с немалыми трудностями, отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнётова. В пример она привела распространенную ситуацию с несоответствием адреса в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) и регистрационных документах юридического лица.

"Так, внесение в ФИАС элементов планировочной структуры (например, территории осуществления деятельности), которых ранее не было, ведет к обязанности для предпринимателей менять лицензионные документы, что является избыточным, - пояснила она агентству. - Меняющиеся санитарно-эпидемиологические требования также могут стать серьезным препятствием для лицензиатов".

Уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области, владелец ресторанной сети "Максим" Лариса Невидайло рассказала ТАСС, что "при получении лицензии на реализацию алкогольной продукции сложность вызывает обязательное наличие обособленного склада, хотя в маленьком по площади заведении и при незначительном товарообороте алкогольной продукции достаточно иметь металлический запираемый шкаф". По ее словам, этот пример относится к кофейням и семейным кафе.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель реготделения Партии роста Павел Солодкий сказал ТАСС, что, например, при выдаче лицензий на алкоголь "если у предпринимателя есть хотя бы рубль задолженности, то приходится все документы собирать заново, и заплаченные за лицензию деньги "обнуляются" и не возвращаются, а это более 60 тыс. рублей за год". "При этом, когда предприниматель начинает собирать весь пакет документов, может не иметь задолженности, а пока будет рассматриваться вопрос выдачи лицензии, по бухгалтерии какие-то текущие копеечные задолженности по налогам могут возникнуть", - уточнил он.

Также, по его мнению, требуется гибкий подход к выдаче медицинских лицензий. "Речь о тех случаях, когда уже действующая медицинская организация открывает свои филиалы на территории муниципалитета или региона. Новые представительства вписывают в действующую лицензию в течение месяца. То есть, если компания хочет открыть сразу три филиала, то последовательное вписывание их в уже действующую лицензию занимает несколько месяцев. И это довольно большой срок, который может быть пересмотрен", - пояснил Солодкий.