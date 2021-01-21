На Камчатке создадут новые заводы по переработке рыбы благодаря расширению ТОР

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 января. /ТАСС/. Новые заводы по переработке минтая и других видов донно-пищевых рыб создадут на западе Камчатки благодаря расширению границ одноименной территории опережающего развития (ТОР). Планируется, что после реализации инвестиционного проекта в крае создадут около 800 рабочих мест, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Инвестор планирует реализовать проект по строительству и модернизации заводов по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности на территории Соболевского и Усть-Большерецкого районов. Ожидается, что благодаря проекту будет создано 800 новых рабочих мест. За десять лет реализации инвестпроекта налоговые отчисления превысят 9 млрд рублей", - цитирует пресс-служба врио министра инвестиций, промышленности и предпринимательства Яну Рыжкову.

16 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границы территории опережающего развития "Камчатка" для запуска новых инвестиционных проектов.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОР. По данным краевого правительства, на Камчатке более ста организаций являются резидентами ТОР.