Темпы роста экономики Хайнаня в 2020 году составили 3,5%, несмотря на пандемию

ХАЙКОУ, 21 января. /ТАСС/. Валовый региональный продукт южнокитайской провинции Хайнань в 2020 году увеличился на 3,5% и составил 553,23 млрд юаней ($85,51 млрд по текущему курсу), несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в мире. Об этом сообщил в четверг отдел пропаганды регионального парткома.

Таким образом, динамика экономического развития Хайнаня оказалась заметно выше темпов роста ВВП Китая, которые за тот же период составили 2,3%.

Согласно опубликованным данным, большой прогресс за минувшие 12 месяцев продемонстрировала сфера услуг провинции (рост на 5,7%). Как неоднократно подчеркивали китайские экономисты, стимулирование этого сегмента экономики имеет большое значение, поскольку речь идет об одном из главных факторов повышения благосостояния населения Хайнаня.

Аграрный сектор острова в 2020 году сохранил стабильность, увеличившись на 2%. Особенно заметного прогресса Хайнань добился в области свиноводства: поголовье выросло на 52,6%, до 2,48 млн животных. В итоге местные власти существенно усилили продовольственную безопасность.

Из-за негативного воздействия пандемии, отразившегося на международных поставках по всему миру, динамика роста промышленности Хайнаня в минувшем году немного снизилась (минус 1,2%). Однако показатели целого ряда индустриальных отраслей оказались высокими. Например, на 12,8% увеличилось производство полиэтилентерефталата - востребованного продукта нефтехимии, из которого изготавливаются бутылки для прохладительных напитков, автокомпоненты, изделия медицинского и электротехнического назначения.

Как следует из статистики, в 2020 году в провинции динамично развивалось строительство (рост на 3,7%) и тесно связанная с ним цементная промышленность (рост на 6,5%). По словам местных экспертов, подъем этих отраслей во многом объясняется активной реализацией программы по созданию и оптимизации крупных объектов инфраструктуры - аэропортов, скоростных магистралей, фабричных и складских помещений.