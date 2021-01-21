В России число торгов по арестованному имуществу выросло в 14 раз в 2020 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Количество процедур по реализации арестованного имущества в РФ на электронной торговой площадке РТС-тендер увеличилось в 2020 году в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления развития отраслевых проектов РТС-тендер Виктор Баранов.

"По сравнению с 2019 годом в прошлом году в 14 раз увеличилось количество и в семь раз - сумма процедур по арестованному имуществу. Всего по реализации арестованного имущества совершено 24 тыс. процедур на сумму 58 млрд рублей", - сказал он.

На втором месте по популярности - торги приватизированным имуществом, в этой части было совершено 13 тыс. процедур на сумму 39,5 млрд рублей. И на третьем месте - реализация профильных и непрофильных активов с показателем 3,2 тыс. процедур на сумму 23,6 млрд рублей.

В целом в 2020 году на площадке РТС-тендер удвоилось количество процедур имущественных торгов по сравнению с 2019 годом, составив 48 тыс., а сумма таких торгов выросла на 62% к показателю 2019 года - до 128 млрд рублей.

"В топ-5 регионов по начальной минимальной цене договора по имущественным торгам по итогам 2020 года вошли Москва и Санкт-Петербург, далее следует Республика Башкортостан, Московская и Новосибирская области. Тот же топ-5 сохраняется и по количеству опубликованных лотов, только вместо Санкт-Петербурга фигурирует Иркутская область", - уточнил Баранов, добавив, что крупнейшими продавцами по начальной минимальной цене договора по итогам 2020 года стали Росимущество, территориальное управление Росимущества в Республике Башкортостан, "РЖДстрой", "Эктотранс", территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан.

"Помимо привычных имущественных объектов на площадке в 2020 году продавались и такие объекты, как порох, газопровод, элитные часы, коровы, северные олени", - отметил Баранов.

О площадке

РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины для закупок малого объема и РТС-маркет.