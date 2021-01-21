В Совфеде разработали законопроект о снижении акцизной нагрузки на вывозимый из РФ табак

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о снижении акцизной нагрузки на табак, идущий из России на экспорт. Текст законопроекта, который в четверг будет направлен в правительство для согласования, есть в распоряжении ТАСС.

Согласно действующему законодательству, реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта за пределы территории РФ, освобождается от налогообложения.

"Федеральным законом от 30 ноября 2016 года был введен пункт, устанавливающий дополнительное налогообложение табачной продукции в период с 1 сентября по 31 декабря, исходя из объемов ее реализации в предыдущем календарном году. При этом формулировка нормы не содержит прямого указания на подакцизные товары, произведенные для реализации на территории РФ", - говорится в пояснительной записке.

По словам Кутепова, данная ситуации приводит к тому, что при расчете среднемесячного объема реализованных подакцизных товаров в предыдущем году и в период с 1 сентября по 31 декабря текущего календарного года, также учитывается объем подакцизных товаров, реализованных на экспорт, в том числе на территорию государств-членов ЕАЭС.

"Для устранения препятствий для развития экспорта российских табачных изделий предлагается исключить из расчетной формулы повышающего коэффициента объемы продукции, поставляемой на внешние рынки с территории РФ", - уточняется в пояснительной записке.

Как отмечает сенатор, в настоящее время включение в расчет повышающего коэффициента вывозимого из России табака, не подлежащего акцизному налогообложению, ведет к увеличению акцизной нагрузки на табачные изделия, производимые для реализации на территории РФ. "Это, в свою очередь, не стимулирует производителей развивать экспортный потенциал и увеличивать поставки продукции, произведенной на территории Российской Федерации, на экспорт. Данное обстоятельство приводит к вынужденному снижению экспортных объемов в конце календарного года, а в результате - к переносу производственных мощностей на фабрики в странах, где подобные ограничения отсутствуют", - уверен автор законопроекта.