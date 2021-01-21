СМИ: телефонные операторы КНР попросили биржу Нью-Йорка не осуществлять делистинг

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Три ведущих телефонных оператора Китая - China Mobile, China Unicom и China Telecom - направили письменные заявления Нью-Йоркской фондовой бирже с просьбой пересмотреть решение по поводу их делистинга. Об этом сообщила в четверг газета Global Times.

По данным издания, китайские компании надеются приостановить процесс исключения своих ценных бумаг из списка котировок до того, как будут приняты конкретные меры. Руководство этих коммерческих организаций утверждает, что они "неукоснительно соблюдают американские законы и правила рынка".

"Мы намерены внимательно следить за событиями, готовы выслушать профессиональные советы и имеем право отстаивать свои законные интересы", - прокомментировала ситуацию China Telecom.

Торги акциями трех операторов КНР были приостановлены 11 января.

В конце декабря руководство Нью-Йоркской биржи, исходя из требований администрации США, заявило о прекращении допуска к совершению сделок с ценными бумагами China Mobile, China Unicom и China Telecom Hong Kong. Это произошло из-за того, что бывший президент Дональд Трамп в период, когда он еще находился у власти, подписал в ноябре 2020 года указ о запрете американских инвестиций в ряд компаний, которые, как считают в Вашингтоне, связаны с китайскими вооруженными силами.