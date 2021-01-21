Роскачество предупредило о мошеннических сайтах по продаже вакцины от коронавируса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Роскачество предупредило о мошеннических сайтах, которые торгуют вакциной от коронавируса, в том числе не продающейся официально в России. Об этом говорится в сообщении организации.

"Беспокойство вызывает тот факт, что мошенники очень активно "продают" через интернет вакцины от COVID-19, в том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному продукту, предлагая приобрести зарубежные вакцины - например, от компаний Pfizer и Moderna", - отмечается в сообщении.

Роскачество напоминает, что в Россию эти вакцины пока не поставляются, и любое предложение в интернете по продаже такой вакцины является фейком. Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то "вакцину", никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество. В связи с этим Роскачество не рекомендует приобретать вакцину от COVID-19 в сети. "Для желающих вакцинироваться есть масса возможностей - ближе к концу января все россияне получат доступ к отечественной вакцине", - напомнили в организации.

В Роскачестве советуют не переходить по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковиках на сомнительные сайты, не вводить там свои данные и не приобретайть нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии коронавируса. "Чтобы не стать жертвой мошенников и в этом, и в остальных случаях, необходимо всегда соблюдать простые антифишинговые правила. Не поддавайтесь на провокации, не переходите по подозрительным ссылкам в письмах или СМС-сообщениях. Всегда внимательно проверяйте адреса сайтов, на которых собираетесь ввести свои данные или тем более совершить оплату онлайн", - подчеркнул заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, слова которого приводятся в сообщении.