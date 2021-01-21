"Ъ": механизм введения предельной цены могут распространить на зерно и макароны

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство РФ может установить предельный уровень стоимости на макаронные изделия и зерно в случае дальнейшего роста цен в этой категории. Об этом заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на одного из участников встречи.

Как сообщает издание, цены на данную продукцию выросли на 8% в период с 11 по 17 января. При дальнейшем росте цен стоимость макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями по аналогии с соглашениями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, подписанными 16 декабря 2020 года Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими российскими ретейлерами и производителями продовольствия. Данные соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года и предполагают предельные цены на масло в 95 руб. у производителей и 110 руб. за литр в магазинах, на сахар - 36 и 46 руб. за кг соответственно.

По данным "Совэкона", которые приводит газета, цены на пшеницу выросли на 3,5% до 15,52 тыс. рублей за тонну за указанный период.

В Минсельхозе "Коммерсанту" сообщили, что рекомендовали регионам провести переговоры с производителями о сдерживании цен, в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель.

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, цены на пшеницу могли расти из-за ожидания введения экспортной пошлины. В 2021 году Россия планирует ввести с 15 февраля по 30 июня квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 млн тонн. В пределах квоты пошлина на пшеницу составит €25 за тонну, свыше квоты - 50% от таможенной стоимости, но не менее €100 за тонну.

Участники рынка и эксперты предупреждают, что такие меры не всегда работают, и прогнозируют, что зерновой рынок сам стабилизируется после начала действия экспортных пошлин, отмечает газета.