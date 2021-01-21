Число самозанятых в Москве выросло за год в 2,5 раза

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число самозанятых в Москве по итогам 2020 года выросло в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. В городе зарегистрировано 30% от общего числа самозанятых в России, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В прошлом году количество самозанятых в столице выросло в 2,5 раза. На 1 января 2021-го их насчитывалось 479 тыс. человек. В городе зарегистрировано 30% от общего числа самозанятых в России", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, слова которого приводятся в сообщении, ежемесячно этот статус регистрируют в среднем 24 тыс. человек. "Среди них люди, работавшие ранее неофициально, бывшие наемные сотрудники, которые в пандемию предпочли работать на себя, а также предприниматели, решившие перейти на более комфортный для них налоговый режим. В бюджет Москвы в 2020 году поступило 1,17 млрд рублей налога на профессиональный доход - в 2,4 раза больше, чем за весь 2019 год", - сказал Ефимов.

Суммарный доход зарегистрированных в Москве самозанятых в 2020 году составил 120 млрд рублей, средний размер чека в декабре 2020 года увеличился на 15% по сравнению с декабрем 2019 года и составил 1,9 тыс. рублей. Самыми популярными видами деятельности у плательщиков налога на профессиональный доход, указавших вид деятельности при регистрации, стали строительство, доставка, сдача квартир в аренду, маркетинг, реклама, такси, услуги курьера, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Специальный налоговый режим для самозанятых ввели в 2019 году. С октября 2020 года он действует во всей России. Это приоритетное направление нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".