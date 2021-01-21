Суд в США получил данные о связанной с основателем группы "Открытие Холдинг" недвижимости

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Сведения о недвижимости, с которой, предположительно, связан основатель российской финансовой группы "Открытие Холдинг" Вадим Беляев, были представлены суду в Нью-Йорке. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в его электронную базу.

Речь идет о разбирательстве, которое было начато в августе 2020 года. В роли истцов выступили российские банки "Траст" и "ФК Открытие". Они добиваются "взыскания активов на сотни миллионов долларов, которые были незаконно присвоены" путем мошенничества. Истцы отмечают, что Беляев, имеющий гражданство РФ и Кипра, живет в штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис. В иске говорится, что Беляев также известен под именем Вадим Вулфсон.

Истцы представили суду данные, которые были получены фирмой Vantage Intelligence. Она занимается сбором и анализом информации, касающейся бизнеса. Специалисты компании полагают, что Беляеву принадлежал объект "элитной недвижимости" в американском городе Аспен (штат Колорадо). Отмечается, что в июне 2020 года эта собственность была продана за 12,5 млн долларов.

Кроме того, согласно данным Vantage Intelligence, в США имеются минимум четыре объекта недвижимости, которые связаны с Беляевым или его родственниками. Три находятся в штате Нью-Йорк, один - в Аризоне. Указанные данные приводятся истцами, в частности, в качестве подтверждения того, что данное дело подлежит юрисдикции суда в Нью-Йорке.

Суть обвинения

Как утверждается в исковом заявлении, которое датируется 28 августа 2020 года, Беляев, "будучи крупнейшим акционером группы "Открытие Холдинг", имел полный контроль над ней и ее дочерними структурами". Он якобы "неоднократно пользовался этим для вывода активов из принадлежащих группе "Открытие Холдинг" структур в собственных целях и в интересах своего окружения". В документе утверждается, что в этих целях Беляев применял "сеть, в которую входили более 150 подставных компаний".

В исковом заявлении описаны незаконные транзакции, якобы осуществленные финансистом. В результате одной из них на счета принадлежащей Беляеву компании, как утверждается, были переведены почти 300 млн долларов. Истцы требуют суда присяжных. Они рассчитывают на выплату компенсации. Ее размер должен определить суд.

В феврале 2020 года группа "Открытие Холдинг", бывший основной владелец банка "Открытие", направила в суд в Москве заявление о своем банкротстве.