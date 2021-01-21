В Минтрансе сообщили, что решений об изменении правил провоза багажа в самолетах нет

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Решений об изменении правил провоза багажа в самолетах нет, но предложение "Аэрофлота" обсуждалось в министерстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Ранее газета "Известия" сообщила, что "Аэрофлот" направил в Минтранс предложение внести изменение в Федеральные авиационные правила (ФАП-82), снизив размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений.

"Обращение "Аэрофлота", содержащее, в том числе предложение об изменении правил провоза багажа, обсуждалось в министерстве. Вопросы внесения изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП-82) требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями. Окончательных решений о внесении изменений в ФАП-82 не принималось", - сообщили в пресс-службе Минтранса.

По данным "Известий", министерство передало рассмотрение инициативы "Аэрофлота" в Росавиацию, которая обсудила ее на совместном с перевозчиком совещании.

"Росавиация не комментируем рабочие совещания. Изменение правил провоза багажа возможно при внесении изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП-82), что потребует дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями", - отметили в Росавиации.

Сейчас действует правило, согласно которому сумма трех измерений багажа не должна превышать 203 см, если чемодан пассажира больше, как правило, пассажиру необходимо доплатить за превышение габаритов при покупке билета или при регистрации на рейс.