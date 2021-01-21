Участники свободной экономической зоны Крыма и Севастополя получат дополнительные льготы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило размеры коэффициентов для определения объема льготы по пониженным тарифам страховых взносов, предоставляемой участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя, получившим этот статус 1 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Ранее льгота была предусмотрена только для резидентов, получивших статус участника СЭЗ в первые три года ее функционирования.

"Фактически участник СЭЗ теперь имеет возможность полностью компенсировать осуществленные инвестиции, а в отдельных случаях получить от государства преференцию, до полутора раз превышающую объем осуществленных инвестиций. Установление указанной льготы устраняет неравные условия осуществления предпринимательской деятельности для инвесторов, получивших статус участника СЭЗ в первые три года ее функционирования, и лиц, получивших соответствующий статус по истечении такого периода", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова.

Уточняется, что льгота устанавливается на весь период функционирования СЭЗ - до 2039 года. "При этом максимальный размер предоставляемой льготы определяется в соответствии с установленными правительством коэффициентами в зависимости от объема осуществленных капитальных вложений и вида экономической деятельности, осуществляемого участником СЭЗ при реализации инвестиционного проекта. Установленные правительством РФ размеры коэффициентов <...> будут способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в Крыму и Севастополе", - говорится в сообщении.

Как пояснили в правительстве Севастополя, ранее пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% (при общеустановленных размерах тарифов страховых взносов в 30%) применялись в течение 10 лет компаниями, получившими статус участника СЭЗ до 1 января 2018 года. "Те, кто получил этот статус после 1 января 2018 г., а также новые участники платят страховые взносы по ставке 7,6%, но с учетом некоторых особенностей. Теперь большую роль играет сумма инвестиций. Действует принцип - чем больше вкладываешь, тем больше льгот получаешь", - цитирует пресс-служба губернатора Михаила Развожаева.

Уточняется, что новым постановлением вводятся повышающие коэффициенты для таких приоритетных отраслей, как рыболовство, производство напитков, продуктов, текстиля, образование, туризм и многих других. "Участник, осуществивший капитальные вложения в объеме 10 млн рублей, будет вправе получить льготу по страховым взносам в размере: 15 млн рублей (коэффициент 1,5) - если инвестиционный проект реализуется по виду экономической деятельности (ОКВЭД) "Производство пищевых продуктов", 13 млн рублей (коэффициент 1,3) - если инвестиционный проект реализуется по виду экономической деятельности (ОКВЭД) "Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров", - привели в пример в правительстве Севастополя.

О СЭЗ

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов. До 2018 года участники СЭЗ также платили меньшие суммы в качестве страховых взносов.

Сейчас в Крыму и Севастополе зарегистрировано 1 660 участников свободной экономической зоны (в Крыму - 1 266, в Севастополе - 394). Из них более 90% являются субъектами малого и среднего предпринимательства.