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Минсельхоз рекомендовал регионам обсудить сдерживание цен на макароны, яйца и картофель

Министерство считает достаточными принятые правительством меры по сдерживанию цен на продукты
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минсельхоз РФ рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, однако пока оценивает принятые правительством меры по сдерживанию цен на продукты как достаточные. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель с тем, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения. В настоящее время ведомство не видит оснований для подобной динамики и оценивает принятые правительством меры как достаточные для стабилизации цен", - отмечается в сообщении.

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