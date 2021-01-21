Кабмин утвердил план трансформации делового климата в градостроительстве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило дорожную карту трансформации делового климата для градостроительной деятельности. Как сообщает в четверг пресс-служба кабмина, в документе представлены инициативы со сроком реализации до июня 2022 года.

"В России появятся современные нормы, регулирующие планирование и застройку городов, - говорится в сообщении. - Для этого председатель правительства Михаил Мишустин утвердил дорожную карту трансформации делового климата "Градостроительная деятельность". В документ вошло 30 мероприятий по совершенствованию нормативной базы. Новации касаются процедур подготовки документации, проектирования и проведения экспертиз, присоединения объектов к инженерным сетям, госзакупок и жилищного строительства.

Так, будет определен порядок выездного приема документов для кадастрового учета, уменьшен перечень объектов, вокруг которых устанавливаются санитарно-защитные зоны. Кроме того, планируется упростить подключение домов к коммунальной инфраструктуре, что ускорит их ввод в эксплуатацию. Среди представленных в дорожной карте инициатив - введение цифровых паспортов для объектов капитального строительства, уточнение требований к содержанию проектной документации, схемам наземных и подземных коммуникаций. Также в ней есть пункт об урегулировании правового статуса апартаментов. По каждому из направлений работы готовятся нормативные акты. Основную часть планируется принять в 2021 году.

"Реализация дорожной карты позволит сократить длительность инвестиционно-строительного цикла и устранить избыточные требования, тормозящие развитие отрасли", - подчеркивают в правительстве. Механизм, в рамках которого разработан план, позволяет аккумулировать инициативы по снятию барьеров для бизнеса. Экспертные группы обеспечивают прямой контакт органов власти, предпринимателей и отраслевых специалистов и помогают совместно управлять системными изменениями деловой среды.