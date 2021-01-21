Более 46 тыс. жителей Краснодарского края зарегистрировались в качестве самозанятых

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Более 46 тыс. жителей Краснодарского края, ведущих самостоятельную профессиональную деятельность, зарегистрировались в качестве самозанятых, что позволит им пользоваться мерами государственной поддержки, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С 1 июля 2020 года на территории края начал действовать новый специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". В ноябре сообщалось, что власти Краснодарского края намерены приравнять самозанятых жителей региона к субъектам малого бизнеса с целью оказания им мер государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса. В декабре на сессии краевого Заксобрания депутаты приняли поправки к краевому законодательству, разрешающие самозанятым арендовать имущество, находящееся в госсобственности, наравне с субъектами МСП.

"Сейчас их более 46 тысяч человек. На самозанятых будут распространяться все виды поддержки, предусмотренные для малого и среднего предпринимательства. В том числе самая популярная мера поддержки - льготные микрозаймы от регионального Фонда микрофинансирования", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора края Александра Руппеля.

Уточняется, что больше всего самозанятых в регионе зарегистрировано по следующим специальностям: водители, специалисты в области маркетинга и рекламы, фотографы, специалисты IT-сферы, риелторы, репетиторы, парикмахеры, специалисты в области индустрии красоты, строители, мастера по ремонту.