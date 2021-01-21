Число запущенных в Приморье преференциальных проектов в 2021 году вырастет в 2,3 раза

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) в 2021 году планируют запустить в Приморье более 125 производств. На них будет создано около 16 тыс. рабочих мест, а более 5,2 тыс. мест в ходе реализации данных проектов уже создали. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), уточнив, что в прошлом году резиденты преференциальных режимов запустили 53 проекта.

"В 2021 году резиденты свободного порта Владивосток, согласно планам-графикам проектов, запустят около 100 предприятий. Более 25 проектов введут в работу резиденты территорий опережающего развития в Приморском крае в соответствии с планами-графиками. Рост числа проектов, планируемых к вводу в 2021 году, связан в основном с тем, что этапы реализации многих из них, начатых несколько лет назад, подходят к стадии операционной деятельности. Сейчас идет завершение строительных работ и закупки оборудования, на производственных предприятиях проводят пусконаладочные работы", - сказали в КРДВ.

Инвестиции резидентов СПВ в планируемые к запуску в 2021 году проекты в Приморье при полной реализации всех этапов составят 60 млрд рублей. На этих предприятиях создадут 7 тыс. рабочих мест. В ходе реализации проектов 28,1 млрд рублей из этого объема уже вложено, создано 1 155 рабочих мест. В основном резиденты этого режима намерены запустить проекты в области недвижимости и девелопмента, логистики и транспорта, услуг, рыболовства и аквакультуры, деревопереработки.

"Значительное число проектов в Приморском крае - это строительство жилья и коммерческой недвижимости, что обусловлено высоким спросом. Среди наиболее крупных в этой сфере можно назвать комплексный проект компании "Солнечная долина Владивостока" по строительству жилья в поселке Трудовом. Крупный деревоперерабатывающий комплекс построит компания "Гелиос", - рассказали в КРДВ. Также запланировали ввод нескольких портовых транспортных терминалов, с началом их работы в Приморье создадут значительное количество рабочих мест.

Еще более 25 проектов введут в работу резиденты территорий опережающего развития в Приморском крае в соответствии с планами-графиками. По соглашениям с КРДВ, при полной реализации всех этапов проектов объем инвестиций в них превысит 200 млрд рублей, будет создано около 9 тыс. рабочих мест. На данный момент в эти проекты инвестировано 123,9 млрд рублей, создано 4 тыс. рабочих мест. Большинство проектов реализуют в сферах судостроения, сельского хозяйства, недвижимости и девелопмента, логистики и транспорта, производства пищевых продуктов и строительных материалов. Среди наиболее заметных в КРДВ назвали создание тепличного комплекса на ТОР "Михайловский" и запуск логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров на ТОР "Надеждинская".

Поддержка инвесторов

В 2020 году в Приморском крае запустили 49 проектов свободного порта Владивосток, инвесторы вложили в них 9,3 млрд рублей и создали более 1,5 тыс. рабочих мест. На площадках ТОР ввели четыре проекта, фактически вложено 5,1 млрд рублей, на новых предприятиях создано более 495 рабочих мест. В КРДВ отметили, что еще одним фактором, повлиявшим на рост числа планируемых к запуску проектов, стали различные меры поддержки инвесторов, в том числе введенные из-за коронавируса.

Большая работа ведется для привлечения новых инвесторов и поддержки уже работающих в рамках преференциальных режимов. Так, "единым окном" для бизнеса является КРДВ, которая помогает на всех уровнях во взаимодействии с региональными и федеральными властями. Для удобства предпринимателей в регионах созданы 11 дочерних обществ, специалисты напрямую взаимодействуют с инвесторами на местах. Управляющая компания работает над развитием системы сопровождения резидентов - от первичного обращения до реализации проекта и дальнейшей работы предприятия.

"Одним из приоритетных направлений в деятельности КРДВ является дальнейшая цифровизация работы управляющей компании с целью упрощения и ускорения, повышения качества взаимодействия с инвесторами. Активизации работы по привлечению новых инвесторов и повышению качества сопровождения резидентов будет способствовать создание нового единого института развития, подведомственного Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики, КРДВ станет его основой", - отметили в КРДВ.

Интерес новых инвесторов к реализации проектов на ТОР растет, поэтому довольно часто принимаются постановления правительства РФ о расширении границ ТОР. Так, для обеспечения собственных нужд компании-резидента ТОР "Михайловский" "Мерси трейд" в комбикорме планируется расширение площади ТОР на 4,4 тыс. га. На этих площадках компания будет выращивать зерно для производства комбинированных кормов. В ТОР "Надеждинская" создается площадка "Западная" общей площадью около 1,4 тыс. га, на ней в том числе должен разместиться проект по созданию индустриального парка инвестора из Южной Кореи "Эл-Эйч Корпорэйшн".

Режим свободного порта Владивосток действует на территории девяти районов Приморья и семи городских округов. В регионе действуют четыре ТОР. Так, ТОР "Надеждинская" - это многопрофильная производственно-торговая площадка с мультимодальным транспортно-логистическим комплексом, профиль ТОР "Михайловский" - агропромышленный парк современных производств с полным циклом переработки, хранения и эффективной логистики сельскохозяйственной продукции, производимой в крае. ТОР "Большой Камень" призвана стать одной из крупнейших судостроительных верфей не только в России, но и в мире, а специализацией ТОР "Нефтехимический" является нефтехимия, нефтепереработка и промышленное производство.

Всего в четырех ТОР Приморья сегодня работают 106 резидентов, общий объем выполненных инвестиций превышает 177 млрд рублей, создано 11,8 тыс. рабочих мест. В свободном порту Владивосток выполняется около 1,9 тыс. проектов, в них резиденты вложили 118,9 млрд рублей, создано около 15,9 тыс. рабочих мест.