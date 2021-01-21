Банки РФ в 2020 году сократили выдачу кредитных карт на 21,5%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские банки выдали в течение 2020 года 8,99 млн новых кредитных карт, что на 21,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В декабре прошлого года банки выдали 970 тыс. новых кредитных карт, что на 16,5% меньше по сравнению с декабрем 2019 года.

"В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась больше чем на 60%, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. - При этом в последующем этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами, несколько уступающими темпам выдачи 2019 года".

Наибольшее количество новых кредитных карт в 2020 году было выдано в Москве (556,1 тыс.), Московской области (427,0 тыс.) и в Краснодарском крае (386,6 тыс.)

Выдачи новых кредитных карт снижались в прошлом году во всех регионах страны. Наибольшее сокращение их количества среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида в 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечается в Московской области (снижение на 30,9%), Москве (на 30%), Приморском крае (на 29,8%).