"Алроса" в 2020 году снизила добычу алмазов на 22%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в 2020 году сократила производство алмазов на 22% по сравнению с показателем годом ранее, до 30 млн карат. По сравнению со третьим кварталом текущего года добыча в четвертом квартале снизилась на 23%, говорится в сообщении компании.

Продажи алмазов "Алросы" в 2020 г. составили 32,1 млн карат, что на 4% ниже, чем годом ранее. "Продажи алмазов в IV квартале выросли в 3,4 раза квартал к кварталу и в 2,1 раза год к году до 17 млн карат, включая 12,2 млн карат алмазов ювелирного качества на фоне восстановления спроса как со стороны гранильного сектора, так и конечных покупателей", - отметила компания.

Запасы алмазов на конец четвертого квартала снизились в квартальном сопоставлении на 32%, до 20,7 млн карат в связи с превышением объемов продаж над объемами производства на фоне увеличения спроса на алмазы при снижении уровня добычи, сообщила компания.

Выручка "Алросы" от продажи алмазов и бриллиантов за 2020 год снизилась на 16%, до $2,8 млрд. Выручка компании от продажи алмазов и бриллиантов в четвертом квартале выросла на 33% по сравнению с прошлым годом - до $1,22 млрд.

"В начале 2021 года огранщики увеличивают производство бриллиантов до 100% мощности в ожидании стабильных заказов в I квартале, поскольку ювелиры и дилеры стремятся восполнить запасы, которые они продали в праздничный период, а также из-за активности в преддверии Китайского Нового года", - говорится в сообщении. При этом к концу 2020 года спрос на алмазы вернулся на стабильный высокий уровень, отметила "Алроса".

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении находятся почти 34% акций.