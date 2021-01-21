ФАС оштрафовала Google на 100 тыс. рублей за рекламу инвестуслуг компании без лицензии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала Google на 100 тыс. рублей за размещение рекламы инвестиционных услуг компании Rypex trading limited. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"19 января 2021 года ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC по факту нарушения закона о рекламе. Ранее комиссия ведомства признала компанию виновной в нарушении закона о рекламе при размещении на сайте google.com рекламы инвестиционных услуг Rypex trading limited", - говорится в сообщении ведомства.

Замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров пояснил, что поскольку у Rypex trading limited отсутствовало разрешение на ведение финансовой деятельности, соответствующая реклама была признана ненадлежащей. "Google LLC, как рекламораспространитель, несет ответственность за материалы, которые размещает на своей платформе, поэтому ФАС выдала предписание о прекращении действий, противоречащих законодательству", - добавил Кашеваров.