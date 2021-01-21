СМИ: Хайнань наметил новые задачи цивилизованного экологичного развития до 2025 года

ХАЙКОУ, 21 января. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань сформулировали новые задачи цивилизованного экологичного развития на 14-ю пятилетку (2021-2025 годы). Как сообщила газета "Хайнань жибао", за это время планируется совершить прорыв в области развития высокоэффективных источников энергии.

"На предстоящем этапе мы будем прилагать активные усилия, чтобы увеличить долю альтернативных источников в энергетическом балансе, - приводит издание слова замглавы регионального комитета по делам развития и реформ Янь Жэньцая. - Увеличение объема вредных выбросов в атмосферу на Хайнане должно прекратиться к 2025 году, а к 2050 году мы планируем добиться так называемой углеродной нейтральности (загрязнение компенсируется за счет развития экологичных проектов - прим. ТАСС)".

Как объяснил чиновник, для того, чтобы решить эту задачу, правительство планирует провести структурные преобразования, в результате которых на острове окончательно сформируется безопасная "зеленая" энергосистема.

"В течение 14-й пятилетки нам предстоит заложить основу для выполнения двух ключевых задач на 2035 год: уровень экологии и эффективность использования природных ресурсов на острове должны соответствовать передовому международному уровню, - уточнил замглавы управления охраны окружающей среды Хайнаня Кун Линхуэй. - Мы создадим дорожную карту для цивилизованного экологичного развития, <...> устраним существующие изъяны, ускорив процесс реформ и инноваций".

Он напомнил, что Хайнань уже предпринял ряд важных мер в этом направлении. В частности, в декабре прошлого года правительство ввело запрет на использование одноразового пластика. Кун Линхуэй отметил, что это решение стимулировало процесс перехода более 80 местных производителей к выпуску продукции из новых экологичных материалов. По подсчетам властей, тем самым провинция избавила себя от проблемы ежегодной утилизации вредных полимерных отходов, вес которых составлял десятки тысяч тонн.

Согласно официальной статистике, Хайнань продолжает занимать лидирующую позицию среди китайских регионов с наилучшей экологией. Так, в течение примерно 99,5% времени в 2020 году экологи фиксировали на острове высокое качество воздуха: уровень вредных частиц в атмосфере был минимальным. Водные ресурсы провинции за минувшие 12 месяцев в соответствии с национальными стандартами оказались практически без загрязнения.