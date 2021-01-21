Комитет Госдумы поддержал к I чтению штрафы за нарушения правил защиты IT-инфраструктуры

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о введении административных штрафов до 500 тыс. рублей за нарушение требований по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

"Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении", - сказали в пресс-службе.

Согласно изменениям, предложенным в Кодекс об административных правонарушениях, нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, обеспечению их работы и безопасности в рамках действующих законов и регламентов повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Нарушение "порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак", согласно тексту законопроекта, будет грозить должностным лицам штрафом в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Также за нарушение порядка обмена данными об инцидентах между субъектами такой инфраструктуры, иностранными уполномоченными органами, международными организациями и НПО, работающими в сфере реагирования на киберугрозы, предусмотрены штрафы - для должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.