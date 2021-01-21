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"Рольф" передумал продавать свой бизнес

Гендиректор компании Светлана Виноградова уточнила, что речь идет не о временной приостановке переговоров, а полном закрытии темы с продажей автодилера
© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Автодилер "Рольф" прекратил переговоры по продаже собственного бизнеса. Было порядка 10 претендентов, большинство из них иностранные, но тема с продажей закрыта. Об этом журналистам сообщила гендиректор компании Светлана Виноградова.

"Тема с продажей закрыта, - сказала она. - У нас было достаточно большое количество потенциальных покупателей. Шорт лист составил порядка 10 партнеров. В большей степени не российские компании".

По словам Виноградовой, решение об отказе продовать компанию было принято в марте 2020 года на фоне ситуации с коронакризисом. Она также уточнила, что речь идет не о временной приостановке переговоров, а полном закрытии темы с продажей автодилера.

Сумма продажи компании на стадии переговоров не обсуждалась, отметила топ-менеджер.

В ноябре 2019 года владелец "Рольфа" Владимир Петров объявил о намерении продать компанию. В июне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Петрова о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Летом Петров покинул Россию.

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