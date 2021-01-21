Цифровая выручка "Почты России" выросла в 2020 году на 77%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Выручка "Почты России", получаемая по цифровым каналам, в 2020 году выросла на 77% и составила 35 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава компании Максим Акимов.

"У нас на 77% выросла цифровая выручка, то есть то, что мы получаем по цифровым каналам, до 35 млрд рублей", - сказал он.

"Знак онлайн-оплаты начал постепенно вытеснять наклеенные марки, более 700 тыс. писем, это не очень много пока, но более 1 тыс. компаний на январь из сегмента МСП используют онлайн-оплату в письмах", - продолжил Акимов, добавив, что сейчас у компании в целом активно растут сервисы по электронной почтовой корреспонденции.

"Общее число клиентов, идентифицированных в наших системах, достигло 35 млн человек, и мы планируем, что будем входить в тройку крупнейших клиентских ресурсов страны наряду с финансовыми организациями", - уточнил он.

Общая выручка

"Почта России" прогнозирует небольшой рост выручки за 2020 год - до 209 млрд рублей.

"В 2020 году мы получили больше выручки, чем в 2019 году, у нас небольшой прирост по выручке, не такой большой, как мы ожидали в январе 2020 года, когда утверждали план еще с предыдущим советом директоров. Но, тем не менее, задачу вырасти по выручке мы выполнили. Наша выручка - 209 млрд рублей", - сказал Акимов.

"Мы остались финансово эффективной компанией, получили почти 8 млрд руб. доходов до налогообложения (EBITDA), и остались в прибыльной зоне", - добавил он.

Согласно презентации, представленной Акимовым, такие данные по выручке пока носят прогнозный характер. Также в презентации отмечается, что чистая прибыль компании в 2020 году составит 69 млн рублей.

Выручка "Почты России" в 2019 году составила почти 207 млрд рубдей.