"Совкомфлот" заказал новый газовоз для перевозки СПГ концерна Total

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Совкомфлот" и концерн Total заключили тайм-чартерный договор, предусматривающий строительство нового газовоза, которым будет владеть и управлять группа, и последующую эксплуатацию этого судна в рамках грузовой программы Total на срок до 7 лет. Об этом говорится в сообщении "Совкомфлота".

Контракт содержит опцион на один или два аналогичных газовоза. Подписание договора стало результатом победы "Совкомфлота" в международном тендере компании Total.

Новый газовоз будет обладать грузовместимостью 174 тыс. куб. м и станет четвертым в серии конвенциональных судов типоразмера "Атлантикмакс" нового поколения, которые эксплуатирует "Совкомфлот". Новое судно будет оснащено пропульсивной установкой с прямым приводом малооборотного дизеля на винт (X-DF), что позволит существенно снизить расход топлива по сравнению с газовозами предыдущих поколений. Кроме того, газовоз будет дополнительно оснащен системой обмыва корпуса воздушным потоком, что в комбинации с двумя валогенераторами с электронными преобразователями частоты тока позволит добиться еще более существенной экономии топлива.

Поставка газовоза фрахтователю запланирована на III квартал 2023 года.

Группа компаний "Совкомфлот" - одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке газа и нефти, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. Cобственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 146 судов общим дедвейтом более 12,7 млн тонн. Свыше 80 судов обладают ледовым классом.

"Совкомфлот" участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей", "Приразломное", "Новый Порт", "Ямал СПГ", Tangguh (Индонезия).