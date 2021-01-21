Силуанов сообщил, что бюджет в 2020 году исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ по итогам 2020 года исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП, или 4,1 трлн рублей, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 4,1 трлн рублей, или 3,8% ВВП", - сказал Силуанов.

В конце декабря Силуанов говорил, что ожидаемый дефицит бюджета по итогам года составит 3,9% ВВП.

Согласно данным, опубликованным в четверг на сайте Минфина, объем поступивших доходов составил 18,72 трлн рублей, или 90,9% к общему объему утвержденных доходов. Исполнение расходов составило 22,82 трлн рублей, или 116,1% к общему объему утвержденных расходов и 95,7% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений. "Что касается расходов федерального бюджета, по итогам 2020 года они выросли более чем на четверть год к году, что отражает беспрецедентные масштабы поддержки в периоды пандемии и восстановления после снятия ограничений. По показателю прироста расходов Россия входит в топ-5 стран группы "большой двадцатки", - сказал Силуанов.

Федеральная налоговая служба в 2020 году перечислила в бюджет 10,98 трлн рублей, или 83,4% к прогнозным показателям доходов бюджета, Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет в прошлом году 4,75 трлн рублей, или 86,7% к прогнозу, другие федеральные органы - 2,99 трлн рублей, или 153,4% к прогнозу, говорится на сайте Минфина.

Поступление налогов

Динамичное поступление оборотных налогов позволило исполнить бюджет-2020 лучше ожиданий и отражает восстановление деловой активности, сообщил министр.

"Фактическое исполнение оказалось лучше ожидаемого. Такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов. Это касается прежде всего оборотных налогов: НДС, импортных пошлин, акцизов. Например, поступления НДС выросли более чем на 15% год к году в IV квартале 2020 года после временного снижения во II-III кварталах, что отражает восстановление потребительского спроса во втором полугодии", - отметил Силуанов.

По его словам, поступления в бюджет НДФЛ в 2020 году выросли более чем на 3%, что говорит об устойчивости трудовых доходов граждан. "Так, поступление зарплатных налогов - НДФЛ и страховых взносов - вышло в положительную зону уже в III квартале 2020 года. В целом за год прирост поступлений НДФЛ составил более 3% г/г в реальном выражении, что отражает устойчивость трудовых доходов граждан", - подчеркнул глава Минфина.

Он отметил, что динамика поступлений отражает восстановление деловой активности. "В целом, такая картина поступлений ключевых ненефтегазовых доходов в бюджеты бюджетной системы отражает уверенное восстановление деловой активности после снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса", - добавил Силуанов.

Налог на прибыль

Как отметил Силуанов, поступления по налогу на прибыль сократились в 2020 году на 11,6% г/г. "Это негативно отразилось на доходах региональных бюджетов, но было компенсировано за счет дополнительных единовременных дотаций. При этом в течение второго полугодия динамика поступлений налога улучшалась: если во II квартале снижение доходило до 30% г/г, то в IV квартале замедлилось до примерно 3%", - подчеркнул министр финансов.

По словам главы Минфина, география поступлений была неоднородной: сильное снижение отмечается преимущественно в нефтегазовых регионах, в то время как в несырьевых сокращение сменилось небольшим приростом уже в IV квартале.