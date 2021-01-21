ЦБ подготовил новые правила расчета финансовых нормативов для кредитных кооперативов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Кредитные потребительские кооперативы (КПК) с 1 октября 2021 года будут рассчитывать финансовые нормативы по новым правилам, позволяющим снизить нагрузку на КПК без ущерба для контроля за их финансовой устойчивостью. Соответствующее указание было подготовлено Банком России, сообщает пресс-служба регулятора.

"Небольшим КПК, объединенным по социальному и профессиональному принципам, станет легче соблюдать финансовый норматив максимального размера риска на одного сберегателя или группу аффилированных лиц (ФН2). При его расчете не будут учитываться займы, предоставленные некоммерческой организацией, члены которой являются пайщиками КПК, либо работодателем или профессиональным союзом, работники которых объединены в КПК", - отмечается в сообщении.

Также были уточнены показатели, используемые для расчета финансовых нормативов направления средств на непрофильную деятельность (ФН7) и ликвидности (ФН8). Это должно сделать их расчет более понятным, а также приведет к снижению нагрузки для 15% участников рынка, считают в ЦБ.

"Кроме того, при расчете финансовых нормативов максимального размера риска на одного заемщика или группу аффилированных лиц (ФН2, ФН3) для повышения финансовой устойчивости крупных и социально значимых участников рынка требования к значениям нормативов КПК, размер активов которых превышает 500 млн рублей, приравнены к КПК, число пайщиков которых превышает 3 тысячи", - добавили в регуляторе.

Кредитный потребительский кооператив является объединением граждан и компаний (по территориальному, профессиональному или иному принципу) для взаимной финансовой помощи.