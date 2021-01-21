В Кремле считают эффективными меры по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. В Кремле считают эффективными меры, принятые правительством России для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин указал кабмину на проблему роста цен на базовые продукты питания. Он назвал такую ситуацию недопустимой и потребовал оперативно принять меры. Уже через неделю Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до 1 апреля 2021 года.

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле эффективными меры по стабилизации цен на эти продукты, представитель Кремля сказал: "Безусловно". "Но, конечно же, ситуация не статична, - заметил он. - И мировая конъюнктура не статична".

Песков добавил, что существуют и сезонные колебания. "Но главное здесь, как говорил президент, избежать выхода амплитуды за пределы допустимого сезонного колебания, международной конъюнктуры", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о возможности расширить административное регулирование на другие продукты питания помимо сахара и подсолнечного масла, представитель Кремля отметил: "Это нужно спрашивать правительство". "Это зависит от амплитуды изменения цен и от конкретной ситуации, - сказал он, комментируя вероятность и допустимость таких мер. - Еще раз повторяю, ситуация развивается, она в динамике".

По его словам, профильные ведомства постоянно отслеживают цены на продукты и оперативно реагируют на изменение конъюнктуры. "По поручению президента правительством приняты весьма эффективные, энергичные меры по стабилизации ситуации с ценами, осуществляется постоянный мониторинг, - сказал Песков. - Профильные министерства и ведомства оперативно реагируют на изменение конъюнктуры".