Минтруд проработает вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам к 1 февраля

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минтруд РФ прорабатывает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, и обеспечит предоставление доклада с данными предложениями к 1 февраля. Об этом в четверг заявил замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.

"Я подтверждаю, что правительство Российской Федерации в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечит представление доклада с предложениями по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в отношении работающих пенсионеров к 1 февраля текущего года. Мы в настоящее время осуществляем проработку вариантов", - сказал он на расширенном совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.