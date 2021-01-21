В России получили более 13,5 млн "новогодних" выплат на детей до 7 лет

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Свыше 13,5 млн единовременных "новогодних" выплат на детей до семи лет получили российские семьи, сообщил в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"Последняя выплата в 5 тыс. рублей для детей до 7 лет - 13,7 млн детей такие выплаты получили. Более 68 млрд рублей (было направлено - прим. ТАСС)", - сказал он на расширенном совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря объявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до восьми лет.

Выплата начислялась автоматически по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до трех лет и семьям с детьми от трех до 16 лет. Еще раз заявление надо было подавать только в случае, если указанный ранее счет был закрыт.

Выплату получают семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. В Минфине сообщали, что выплаты предварительно потребуют 73,5 млрд рублей из резервного фонда правительства и коснутся 14,7 млн детей.