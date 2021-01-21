Кабмин выделит 5 млрд рублей на субсидируемые авиаперелеты с Дальнего Востока

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство России планирует выделить 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в четверг заседание кабмина.

Он рассказал, что на заседании планируется одобрить "документ, который касается субсидирования льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока". "Правительство дополнительно выделяет Росавиации на эти цели 5 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Таким образом, отметил глава кабмина, жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по специальному сниженному тарифу, "в том числе, чтобы слетать в отпуск, к родственникам или на лечение". "Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тыс. рублей", - уточнил он, заметив, что это позволит большему числу людей воспользоваться возможностью льготных авиаперевозок.

В прошлом году такие билеты приобрели более 500 тыс. человек. По оценке Мишустина, благодаря новым субсидиям эту возможность получат еще не менее 450 тыс. человек. "Таким образом, количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится", - резюмировал председатель правительства.