Кабмин выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Об этом заявил в четверг на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых. Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции", - сказал премьер.