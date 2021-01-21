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Кабмин выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб

Это позволит компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия сократят издержки на реализацию продукции, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Об этом заявил в четверг на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продолжит поддерживать предприятия пищевой промышленности. Более 4,5 млрд рублей направим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых. Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции", - сказал премьер. 

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