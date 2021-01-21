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Логистическим компаниям в Подмосковье начнут предоставлять земли в аренду без торгов

Это позволит увеличить площади для хранения и сортировки продукции, что снизит трафик грузового транспорта в Московской области, заявил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мособлдума на заседании в четверг приняла в трех чтениях законопроект, в рамках которого предлагается предоставлять земельные участки в аренду без торгов под развитие и строительство логистических и распределительных центров.

"Проект закона подготовлен в целях развития инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции. Проектом закона предлагается внести изменения, предусмотрев возможность предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов юридических лицам, планирующим обеспечить развитие, строительство логистических и распределительных центров", - сказал в ходе заседания и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, принятие проекта закона будет способствовать развитию полного комплекса складских услуг при подготовке к продаже сельскохозяйственной продукции, что позволит увеличить скорость обработки товара, безопасность хранения и распределения с учетом его особенностей, создаст новые рабочие места, дополнительные налоговые отчисления в бюджет. Также это позволит увеличить площади для хранения и сортировки продукции, что снизит трафик грузового транспорта в Московской области.

"Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов из бюджета Московской области. Законопроект прошу поддержать", - добавил Воскресенский.

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