Законопроект о запрете продажи начинающим инвесторам сложных финпродуктов вносят в ГД

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Законопроект, разработанный группой сенаторов и депутатов, который дает право ЦБ РФ ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация, будет в четверг внесен в Госдуму. Об этом заявил ТАСС в четверг вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, который является одним из авторов документа.

"За предыдущий месяц была проведена большая работа совместно с Центральным банком, профессиональным сообществом, участниками рынка, результатом которой стал законопроект, который мы сегодня вносим в Государственную думу. Он предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним предоставляется потребителю неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта и знаний", - сказал Журавлев.