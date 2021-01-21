Дума может обсудить в феврале в I чтении блокировку сайтов за оправдание экстремизма

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума на заседании 16 февраля может рассмотреть в первом чтении депутатский законопроект о внесудебной блокировке сайтов, публикующих информацию с обоснованием или оправданием экстремистской деятельности, в том числе терроризма. Это следует из предварительного календаря рассмотрения вопросов, размещенного в четверг в думской электронной базе данных.

Законопроект был разработан думской комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Согласно ему, в случае поступления сообщений о распространении в интернете "информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность" генпрокурор РФ или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к таким сайтам.

Поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и связи", его действующая редакция предусматривает такой внесудебный порядок блокировки только за призывы к экстремизму и участию в незаконных протестных акциях и т. п., но не за оправдание такой деятельности.

По словам авторов инициативы, принятие законопроекта позволит блокировать интернет-ресурсы, распространяющие "информацию экстремистского и террористического толка, угрожающую безопасности государства и проживающих в нем граждан", в короткие сроки, "достижение которых затруднительно в судебном порядке".