Регионы получат 2 млрд рублей на создание спортивной инфраструктуры

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделяет регионам 2 млрд рублей на создание спортивной инфраструктуры. Об этом в четверг на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, указав губернаторам на необходимость более активно строить спортплощадки.

Председатель правительства назвал развитие массового спорта в стране важным направлением работы. "Национальные цели, поставленные президентом, предусматривают к 2030 году увеличение доли занимающихся спортом людей до 70 процентов", - напомнил он. По словам Мишустина, "для этого важно создавать спортивную инфраструктуру в шаговой доступности от дома или работы". "Обращаю внимание руководителей субъектов Российской Федерации на необходимость более активного ее развития", - подчеркнул глава кабинета министров.

Премьер сообщил, что правительство в четверг направит регионам на финансирование строительства объектов для занятий физкультурой 2 млрд рублей, будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе новых спортивных площадок, футбольных полей, ледовых арен как в городах, так и в сельской местности. "И все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно - приспособлениями для занятий людей, которые имеют ограничения по здоровью", - отметил Мишустин.