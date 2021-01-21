Слушания по делу ЮКОСа в Верховном суде Нидерландов пройдут 5 февраля

ГААГА, 21 января. /ТАСС/. Верховный суд Нидерландов проведет слушания по делу ЮКОСа 5 февраля. Об этом сообщила в четверг ТАСС официальный представитель инстанции Теа Тьердема.

"Прения сторон в рамках рассмотрения дела по существу состоятся 5 февраля", - сказала она. Тьердема добавила, что решение о формате проведения заседания с учетом ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, будет принято в ближайшее время.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали Договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала к тому, что определенные положения документа не могли применяться к ней без выполнения процедуры ратификации.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года известно о том, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.